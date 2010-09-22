Нужен список форумов

Ищу постера на ремонтно-строительный сайт на долгосрочное сотрудничество. Ваши задачи - комментирование материалов сайта, ответы на вопросы к материалам. Тематика - ремонт и строительство. Посты - от 200 символов (желательно от 250) Посты по делу, копирайт с элементами ...