Размещение фотографий на сайте

Здравствуйте. Нужно залить на сайт около 1000 товаров. Все картинки и описания есть. Админка шоп-скрипт. Желательно управиться за несколько дней. Пожалуйста, пишите предложения в проект (не стучитесь и не пишите в ПС). Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть автономный блог http://wordik.net/ . Нужен человек который сможет размещать фотографии на сайте. Ссылки откуда брать журнали присылаю, возможно обучение .
Работа очень простая, так что бюджет маленький .
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