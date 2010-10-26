Размещение фотографий на сайте

$20
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок363 просмотра
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Есть автономный блог http://wordik.net/ . Нужен человек который сможет размещать фотографии на сайте. Ссылки откуда брать журнали присылаю, возможно обучение .

Работа очень простая, так что бюджет маленький .

13 лет назад
wordik_2010
Ворлд 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
alt_f4
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
30 дней
Все было сделано на отлично ! Никаких лишних вопросов, все просто и со вкусом :) Спасибо !
Отличный работодатель. Четко поставил задание, быстро оплатил!
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