Необходимо сделать поиск и анализ информации в интернете. (вакансии и резюме) .

Обязателен прозвон уточнение информации.

Ввод информации в форму отчета, звонки через IP с компьютера. (оплачиваю инет и IP телефонию)

Опыт работы, наличие скайпа

указывайте цену за каждый звонок и время которое вы готовы затрачивать в день на работу.