Поиск и анализ информации в интернете

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок279 просмотров
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Необходимо сделать поиск и анализ информации в интернете. (вакансии и резюме) .

Обязателен прозвон уточнение информации.

Ввод информации в форму отчета, звонки через IP с компьютера. (оплачиваю инет и IP телефонию)

Опыт работы, наличие скайпа

указывайте цену за каждый звонок и время которое вы готовы затрачивать в день на работу.

13 лет назад
myexchangegold
Роман 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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