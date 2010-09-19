Наполнение форума. Тема - машиностроение.

$35
Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки168 просмотров
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Форум тематики "машиностроение".

Нужно создать около 100 тем и ответов - тематических и интересных - итого 200 постов.

Таблицу учета работы и дополнительной информации прикрепляю.

Предварительно нужно придумать логины и ФИО для пользователей и зарегистрировать их, почтовые ящики я предоставлю. Далее внести их в файл - пример в другой таблице. У каждого пользователя нужно заполнить профиль - см. пример.

От одного пользователя можно публиковать не более 2-х тем и 3 ответов. Если задаются вопросы участниками форума, то можно отвечать и более 3-х раз.

Тема должна содержать около 1000 символов с пробелами, быть уникальной, тематической и интересной. Гиперссылки(на источники и примеры) использовать можно только в крайних случаях - лучше цитировать прямо на форуме.

Бюджет:

1 тема - 1 доллар.

1 развернутый (от 300 символов) ответ - 0,5 доллара

1 краткий ответ - 0,25 доллара

Сначала предполагается тестовое задание - 20 тем и 30 ответов.

Интересуют исполнители с техническим образованием и пониманием тематики (желательно работники машиностроительных предприятий). других просьба не беспокоить.

Нужно делать по 5 и более тем и ответов в день (итого более 10 постов).

Тестовое задание будет отмечено при начале работ - выделю разделы в таблице Форум.Копирайтинг.Учет2.xls - см. прикрепленный.

бюджет на тестовое - 35 долларов (20 тем и 30 ответов).

Нужно также по диагонали читать, что пишут другие в разделе и не повторять постов.

Далее нужно будет участвовать в дискуссиях пользователей.

13 лет назад
bbogatyr
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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