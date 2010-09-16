Строительные анекдоты, афоризмы, стихи

...тосты, песни, поздравления, частушки и т.д. Нужно собрать, нарыть, отыскать...Писать не нужно!

Оплата за произведение, а не за знаки!

Указывайте в теме ЦЕНЫ за произведения и СКОЛЬКО произведений сможете найти?

Вопрос заключается в том, что если у вас получится найти только 100, то мне потом придётся искать нового исполнителя, и дубляжа не избежать. А я не хочу платить дважды...

Оцените объём и назовите его

p.s. и не предлагайте цены за народные (общеизвестные) анекдоты, как за авторские произведения. (прямо анекдот, какой-то получается...)))