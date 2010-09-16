Строительные анекдоты, афоризмы, стихи

Необходимо внести на сайт 100 статей. Каждая статья маленькая - по 300 символов. Принцип действия прост: копируем из ворда - вставлем на сайт Плюс - найти самостоятельно в Гугле и добавить на сайт тематическую картинку. Плата - за 100 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
...тосты, песни, поздравления, частушки и т.д. Нужно собрать, нарыть, отыскать...Писать не нужно!
Оплата за произведение, а не за знаки!
Указывайте в теме ЦЕНЫ за произведения и СКОЛЬКО произведений сможете найти?
Вопрос заключается в том, что если у вас получится найти только 100, то мне потом придётся искать нового исполнителя, и дубляжа не избежать. А я не хочу платить дважды...
Оцените объём и назовите его
p.s. и не предлагайте цены за народные (общеизвестные) анекдоты, как за авторские произведения. (прямо анекдот, какой-то получается...)))
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