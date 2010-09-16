Создание сообщества и продвижение в facebook и ЖЖ

Необходимо обеспечить администрирование и продвижение с нуля группы на Facebook и сообщества в Livejournal.

Интересным контентом мы обеспечим. В группе и сообществе будет проводится довольно забавный конкурс, что также должно способствовать притоку посетителей.

Подробности лично.

Пока интересует опыт и расценки на администрирование, общение, приглашение и т.п.

Интересуют исполнители с опытом в FaceBook и Livejournal