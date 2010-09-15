Найти и скачать список файлов

Нужно наполнить интернет магазин. Работы не очень много. Нужна будет небольшая обработка фото. 7 рублей за позицию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть список файлов (руководств по эксплуатации авто) с названием файлов (но расширение файлов нету).
Требуется найти руководства для соответствующих авто и закачать их на сервер.
Всего 450 файлов.
Пример данных, которые имеються см. ниже.
Acura RDX инструкция по обслуживанию и эксплуатации / acuraRDXmanual2007.***
Acura MDX руководство по эксплуатации и обслуживанию / acuraMDXmanual2007.***
Alfa Romeo 156 выпуска 1997-2003 руководство по эксплуатации и ремонту / Alfa%20Romeo%20156_1997-2003.***
Alfa Romeo 75 с 1985 года инструкция по ремонту и эксплуатации / Alfa%20Romeo%2075_1985.***
Руководство по Alfa Romeo 156 1997-2003 гг - ремонт и эксплуатация / alfa_156_1997_2003.***
Срок выполнения работ не критичен.Озвучивайте цену за полный объем работы.
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