Найти и скачать список файлов

Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок272 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть список файлов (руководств по эксплуатации авто) с названием файлов (но расширение файлов нету).

Требуется найти руководства для соответствующих авто и закачать их на сервер.

Всего 450 файлов.

Пример данных, которые имеються см. ниже.

Acura RDX инструкция по обслуживанию и эксплуатации / acuraRDXmanual2007.***

Acura MDX руководство по эксплуатации и обслуживанию / acuraMDXmanual2007.***

Alfa Romeo 156 выпуска 1997-2003 руководство по эксплуатации и ремонту / Alfa%20Romeo%20156_1997-2003.***

Alfa Romeo 75 с 1985 года инструкция по ремонту и эксплуатации / Alfa%20Romeo%2075_1985.***

Руководство по Alfa Romeo 156 1997-2003 гг - ремонт и эксплуатация / alfa_156_1997_2003.***

Срок выполнения работ не критичен.Озвучивайте цену за полный объем работы.

13 лет назад
Afflictio
40 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Поиск товара по фотографии

    Требуется сотрудник по поиску товара по фотографии на иностранных интернет-аукционах (сайтах). Условия: - Вам выдаётся перечень фотографии для поиска, бренд, размер, расцветка. Ваша цель найти соответствующий критериям товар и добавить его(ссылки) в определенный exel файл. В случае ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    $50

    Наполнение базы сайта контентом (картинка, описание) по средствам копипаста (разрешено полное копирование с других ресурсов). Оплата 35грн. за 100 единиц. Количество не ограничено. Все подробности на счет самого проекта и его выполнения будут предоставлены исполнителю.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание сообщений на форуме

    Нужно написание сообщений, создание тем на форуме allcheats.ru. Мне нужен жирный аккаунт с n-ым количеством сообщений. Сообщения можно писать раз в 200 сек (~3 мин). В час выходит максимум 20 сообщений. За каждое засчитанное ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составить список статей (или спарсить) и в Excel

    Нужно составить в EXCEL список уроков (статей): скопировать название, ссылку на статью, перенести мышкой иконку статьи в документ, скопировать ссылку на статью и дату добавления на сайт. Получается 5 столбиков с данными: иконка, название, сложность, ссылка ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирование каталога товаров

    Необходимо скопировать примерно 3000 наименований товара, с 2 разных сайтов в один 1. Сайт, копировать: картинки, описание, характеристики если будут попадаться, название. 2. Сайт, копировать: картинки, описание, характеристики если будут попадаться, название. В связи с тем, что ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проверить и дополнить сайт на Joomla контентом

    Есть сайт, контент на него переносили с структурированых TXT файлов и MySQL БД. Нужно проверить записи, и исправить те которые неправильно добавлены. Предложения только сюда, или в ICQ 211-823-147. ПП не читаю

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнить интернет - магазин

    $80

    Требуется наполнить интернет - магазин методом копи-пастинга)) около 800 позиций. товары брать с одгого сайта (копировать картинку, лот, описание), вставлять на мой

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад