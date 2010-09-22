Наполнить интернет - магазин

$80
Наполнение сайтовЗавершен34 заявки515 просмотров
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Требуется наполнить интернет - магазин методом копи-пастинга))

около 800 позиций.

товары брать с одгого сайта (копировать картинку, лот, описание), вставлять на мой

13 лет назад
Albo1843
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
$120
4 дня
Заказ сделал быстро и правильно. Нареканий нет. Хороший, адекватный человек для сотрудничества. Понимает всё с полу-слова) вообщем сотрудничеством доволен)
Сотрудничеством полностью доволен! Александр - приятный в общении, адекватный заказчик. Оплату получил во время в полном объеме, все как договаривались. Оценка +10!
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