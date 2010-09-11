Найти оборудование для шиномонтажа

Есть несколько несколько видеороликов, на которых запечатлены проезжающие машины. К каждому ролику прилагается файл с уже набранными номерами проехавших машин. Нужно просмотреть ролики и файлы на предмет ошибок и, если они есть, то исправить. Например, какой-то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание имеет два варианта. Первый вариант - простой, для всех. Второй вариант - сложный, для тех кто "в теме"
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ
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1. Найти, Скачать или получить по факсу прайсы
2. Сделать выборку по ценам и переписать прайсы в excel (40-50 позиций по образцу)
Оплата
За каждый прайс отображённый в выборке
Объём работы
10-20 предложений по России (Москва, МО, Смоленск)
7-10 предложений по Беларуси
Срок выполнения
3 дня, после определения кандидата
ВТОРОЙ ВАРИАНТ
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Для оформления тематического раздела на сайте требуется подготовить информацию (практическое пособие) для организации шиномонтажа размером 2,5х6м, для этого нужно:
1. составить полный список оборудования, материалов и инструмента
2. составить коммерческий запрос
3. найти поставщиков и получить от них коммерческие предложения по стоимости и условиям поставки (кредит, рассрочка платежа, лизинг и т.д.)
Некоторое оборудование и требования к нему:
• Низкая стоимость
• Гарантия минимум 12 месяцев
• генератор 5,5кВт
• компрессор 1.5kW 50л.
• станок балансировочный до R26
• станок шиномонтажный до R22
• полный набор шиномонтажного инструмента на все случаи (монтажка, ключ балонный профи, вороток, пневмогайковерт, пневмошлифмашинка, пневмопылесос, фен промышленный, головки ударные и т.д.)
• домкраты подкатные (обычный и низкий удлиненный) ~3 тонны
• разные полезные мелочи (шланги витые, удлинилель 25м, прожектор выносной, огнетушители и т.п.)
• полный набор расходников (грузики для литья и стали, жгуты, запатки всех размеров, клеи, герметики, обезжириватели, монтажная паста, искатель течи и т.п.)
• третья рука для низкого профиля
Оплата
Оплачиваются отчёты в виде коммерческих предложений от продавцов. Для этого вам необходимо составить запрос с просьбой сделать коммерческое предложение исходя из вышеперечисленных условий. Каждое предложение должно содержать стоимость, порядок оплаты и условия поставки оборудования. Просто прайсы на шиномонтажное оборудование не считаются отчётом и оплачиваться не будут!
Объём работы
10-20 предложений по России (Москва, МО, Смоленск)
7-10 предложений по Беларуси
Срок выполнения
10 рабочих дней, после определения кандидата
p.s. отдельно рассмотрю бизнесплан и аналитику по организации шиномонтажа
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