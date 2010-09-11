Найти оборудование для шиномонтажа

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание имеет два варианта. Первый вариант - простой, для всех. Второй вариант - сложный, для тех кто "в теме"

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

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1. Найти, Скачать или получить по факсу прайсы

2. Сделать выборку по ценам и переписать прайсы в excel (40-50 позиций по образцу)

Оплата

За каждый прайс отображённый в выборке

Объём работы

10-20 предложений по России (Москва, МО, Смоленск)

7-10 предложений по Беларуси

Срок выполнения

3 дня, после определения кандидата

ВТОРОЙ ВАРИАНТ

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Для оформления тематического раздела на сайте требуется подготовить информацию (практическое пособие) для организации шиномонтажа размером 2,5х6м, для этого нужно:

1. составить полный список оборудования, материалов и инструмента

2. составить коммерческий запрос

3. найти поставщиков и получить от них коммерческие предложения по стоимости и условиям поставки (кредит, рассрочка платежа, лизинг и т.д.)

Некоторое оборудование и требования к нему:

• Низкая стоимость

• Гарантия минимум 12 месяцев

• генератор 5,5кВт

• компрессор 1.5kW 50л.

• станок балансировочный до R26

• станок шиномонтажный до R22

• полный набор шиномонтажного инструмента на все случаи (монтажка, ключ балонный профи, вороток, пневмогайковерт, пневмошлифмашинка, пневмопылесос, фен промышленный, головки ударные и т.д.)

• домкраты подкатные (обычный и низкий удлиненный) ~3 тонны

• разные полезные мелочи (шланги витые, удлинилель 25м, прожектор выносной, огнетушители и т.п.)

• полный набор расходников (грузики для литья и стали, жгуты, запатки всех размеров, клеи, герметики, обезжириватели, монтажная паста, искатель течи и т.п.)

• третья рука для низкого профиля

Оплата

Оплачиваются отчёты в виде коммерческих предложений от продавцов. Для этого вам необходимо составить запрос с просьбой сделать коммерческое предложение исходя из вышеперечисленных условий. Каждое предложение должно содержать стоимость, порядок оплаты и условия поставки оборудования. Просто прайсы на шиномонтажное оборудование не считаются отчётом и оплачиваться не будут!

Объём работы

10-20 предложений по России (Москва, МО, Смоленск)

7-10 предложений по Беларуси

Срок выполнения

10 рабочих дней, после определения кандидата

p.s. отдельно рассмотрю бизнесплан и аналитику по организации шиномонтажа

13 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
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