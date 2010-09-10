Добрый день!

Задача наполнение сайта через форум поиска.

Я скидываю прайс вы заходите в админ панель и по названию или артикулу делаете сверку.

Все достаточно просто обьясню на примере -

Накопитель HDD 2.5" SATA 320 Gb WD WD3200BEKT 7200 2 062,00

Накопитель HDD 2.5" SATA 320 Gb WD WD3200BEVT 5400 1 586,00

Накопитель HDD 2.5" SATA 500 Gb Hitachi 7K500 7200 2 348,00

Накопитель HDD 2.5" SATA 500 Gb Seagate ST9500325A 1 967,00

Накопитель HDD 2.5" SATA 500 Gb Seagate ST9500420A 2 411,00

WD3200BEKT - вот артикул товара. Форма поиска в скрине в приложении.

После сравнения набивка цен идет элементарным образом тоже скрин в приложении.

После того как товар найден нажимаете на зеленый +

После набивки одной категории или всего прайса как удобнее переходите в свои товары и проставляете цену в самом верху где цены есть кнопка сохранить сохраняет все цены на этой странице.

Те товаров которых нет в базе вы помечаете в прайсе цветом.

Интересует цена за 100 товаров.

Работа постоянная, прайсов много.

Все предложения в личку цену и тд в проект.

Заявка в проекте обязательна.

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