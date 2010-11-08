Собрать базу паркингов в Питере

Требуется человек для внесения на сайт "электроники и бытовой техники" описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду зайти в уже существующий товар или создать товар , скачать- вставить фотку , вставить описание ...
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Необходимо собрать базу автомобильных паркингов в Санкт-Петербурге. Необходимую информацию обсудим при личной переписке, по деньгам тоже договоримся.
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