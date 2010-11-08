Собрать базу паркингов в Питере

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Необходимо собрать базу автомобильных паркингов в Санкт-Петербурге. Необходимую информацию обсудим при личной переписке, по деньгам тоже договоримся.

13 лет назад
donflash
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
aniel
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень понравилось работать с Анной. Результатами работы доволен, как слон, так как задача была трудоемкой и тяжелой. Рекомендую всем!
Был бы выбор категории "тип отзыва" немного обширнее - поставила бы МЕГА положительный! Хочу сказать СПАСИБО!!! Алексею за то, что есть такие заказчики, которые могут предложить работу, а вместе с ней массу положительных эмоций, приятнейшего общения и оплату с плюшками :) Удачи Вам на ниве фриланса и, надеюсь, что смогу в будущем быть Вам неоднократно полезной! С огромным уважением Анна.
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