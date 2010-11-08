Собрать базу паркингов в Питере

Был бы выбор категории "тип отзыва" немного обширнее - поставила бы МЕГА положительный! Хочу сказать СПАСИБО!!! Алексею за то, что есть такие заказчики, которые могут предложить работу, а вместе с ней массу положительных эмоций, приятнейшего общения и оплату с плюшками :) Удачи Вам на ниве фриланса и, надеюсь, что смогу в будущем быть Вам неоднократно полезной! С огромным уважением Анна.