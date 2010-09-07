Наполнение контентом базы mysql

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Требуется помощь в наполнении контентом базы mysql

нужно будет собрать большое количество информации в базу

фактически требуется спарсить информацию с многих источников и и систематизировать

чтобы в дальнейшем можно было сделать сайт под РСЯ

MySQL
13 лет назад
mansurvip
Арутюн 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
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