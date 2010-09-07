Добавить в магазин virtuemart 480 товаров

$30
Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок276 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо добавить в интернет магазин на virtuemart 480 товаров.

Есть прайс, где есть артикульный номер, название товара и стоимость. Прайс в прикрепленном файле.

Помимо того, что в прайсе, Вам необходимо добавить изображение товара, видео с youtube (если будет) и небольшое, скопированное с другого магазина описание товара (выбрать основное).

Пример:

http://ua-parfum.com/news.html?page=shop.browse&category_id=9

и пример внутренней страницы с видео:

http://ua-parfum.com/news.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=32&category_id=10

Единственное что нужно - это копировать и вставлять в мой сайт. Придумывать или что то поправлять в коде не прийдеться.

Картинки можно брать здесь - http://images.google.com/ (просто вбиваете название товара)

Описание, в основном здесь - la-parfum . com . ua

Также помимо этого задания будет немало подобных заданий за отдельную плату.

С Уважением, Михаил.

Можете также обращаться по I C Q : 366 - 892 - 443

или по Скайпу : mihail-consulting

Virtuemart
13 лет назад
Pradof
Михаил 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
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