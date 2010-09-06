Требуется заполнить раздел сайта копипастом

Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок304 просмотра
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Доброго.

Требуется вот с этого раздела stroyplan.ru/firms.php?item=1 перенести к нам в раздел buildworld.ru/firmy/fasadnye-stenovye-otdelochnye-materialy/ только внешний вид по другому как пример http://buildworld.ru/firmy/fasadnye-otdelochnye-materialy/voskresenskij-zavod-suhih-stroitelnyh-smesej-1-ooo.html

Сайт на Joomla фактически бери и копируй. Всего 480 фирм, работа на пару часов.

Жду адекватной цены и сроков.

13 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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