Создание тем на форумах

Необходимо добавить на сайт www.diplom.am книги. Добавляем картинку, текст (описание книги) и файл. Книги в основном учебные. Необходимо 200 книг $0.05 - 1 книга. Оставляйте свои контакты. Спасибо. ------ Исполнитель сам должен найти книги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, есть информация рекламного характера, необходимо создать темы на форумах для дальнейшего обсуждения до 50 форумов.
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