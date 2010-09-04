Наполнение торрент-трекера

Для публикования раздачь на торрент-трекере фильмов требуются журналисты которые будут публиковать популярные раздачи беря их с других подобных сайтов. Ничего сложного, простая рутинная работа.

Работа на постоянной основе. Подробности здесь.

http://free-filmy.ru/3681-sozdanie-novyx-razdach-na-torrent-trekere-oplachivaetsya.html

Чтобы начать работу нужно зарегистрироваться на сайте и начать добавлять торренты. После проверки модератором они появятся на сайте.

Если что-то будет не понятно, обращайтесь к Администратору сайта через контактную форму на сайте.

http://free-filmy.ru/index.php?do=feedback

Вознаграждение за добавление новых раздач на сайт составляет $0,13 или 4 руб. за каждую раздачу.

Оплата будет производиться в конце каждого месяца на кошельки WebMoney.