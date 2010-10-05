USSR12

Владимир USSR12

 
47 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Доработать крипто биржу или куплю готовый скрипт биржи.

    Есть крипто биржа https://robik.trade/ созданная на движке который продается в свободной продаже. Движек сырой и нужно доработать его до нормального уровня. Язык Laravel Необходимо сделать обновляемый график и ордера в реальном времени. Так же необходимо сделать ...

    Laravel
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Портал- каталог посуточных квартир

    $2500

    Нужно создать международный портал квартир посуточной аренды на подобии doba.ua/ citycomfort.com.ua/ arenda.com.ua/ sutki.ua/ dom.ria.ua/ Пользователи будут оставлять свои объявления квартир или домов посуточной аренды на сайте с подробной информацией: фото, видео, гео расположение, ценами. На сайте должна быть возможность для владельцев квартир ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение торрент-трекера

    Для публикования раздачь на торрент-трекере фильмов требуются журналисты которые будут публиковать популярные раздачи беря их с других подобных сайтов. Ничего сложного, простая рутинная работа. Работа на постоянной основе. Подробности здесь. http://free-filmy.ru/3681-sozdanie-novyx-razdach-na-torrent-trekere-oplachivaetsya.html Чтобы начать работу нужно зарегистрироваться на сайте ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад