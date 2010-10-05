Есть крипто биржа https://robik.trade/ созданная на движке который продается в свободной продаже. Движек сырой и нужно доработать его до нормального уровня. Язык Laravel Необходимо сделать обновляемый график и ордера в реальном времени. Так же необходимо сделать ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте Можно вам заказать создание крипто биржи под ключСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт4 года назад
- $2500
Нужно создать международный портал квартир посуточной аренды на подобии doba.ua/ citycomfort.com.ua/ arenda.com.ua/ sutki.ua/ dom.ria.ua/ Пользователи будут оставлять свои объявления квартир или домов посуточной аренды на сайте с подробной информацией: фото, видео, гео расположение, ценами. На сайте должна быть возможность для владельцев квартир ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт12 лет назад
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