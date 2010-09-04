Наполнить сайт

Для публикования раздачь на торрент-трекере фильмов требуются журналисты которые будут публиковать популярные раздачи беря их с других подобных сайтов. Ничего сложного, простая рутинная работа. Работа на постоянной основе. Подробности здесь. http://free-filmy.ru/3681-sozdanie-novyx-razdach-na-torrent-trekere-oplachivaetsya.html Чтобы начать работу нужно зарегистрироваться на сайте ...