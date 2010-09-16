Наполнение сайтов

$100
Наполнение сайтовЗавершен8 заявок204 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мне в команду нужен человек, который сможет время от времени наполнять сайты информацией. Вся информация будет предоставлена (вам писать ничего не нужно). С вашей стороны нужен творческий подход к размещению информации на сайте.

Оплата идет за один сайт и может варьироваться от 10 до 100у.е. за сайт.

Сроки всегда сжатые, поэтому если у вас много другой работы - лучше не тратьте свое и мое время. Кандидату будет дано тестовое задание (оно будет оплачено) и если все устроит, будет работать на постоянном сотрудничестве.

С уважением, Анна.

13 лет назад
Acora
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
hodun
Артур 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$50
2 дня
Понравилось работать с Валерией - задания были выполнены в срок и даже с опережением. Валерия с пониманием отнеслась к небольшой задержке (готовили информацию) и полностью выполнила свои задачи. Рекомендую к сотрудничеству и буду сотрудничать дальше.
Понравилось работать с Анной. Приятно работать с человеком, который знает чего хочет и правильно формулирует задание. Буду сотрудничать с ней в будущем. Всем рекомендую!
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