Наполнение сайтов

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мне в команду нужен человек, который сможет время от времени наполнять сайты информацией. Вся информация будет предоставлена (вам писать ничего не нужно). С вашей стороны нужен творческий подход к размещению информации на сайте.

Оплата идет за один сайт и может варьироваться от 10 до 100у.е. за сайт.

Сроки всегда сжатые, поэтому если у вас много другой работы - лучше не тратьте свое и мое время. Кандидату будет дано тестовое задание (оно будет оплачено) и если все устроит, будет работать на постоянном сотрудничестве.

С уважением, Анна.