Сбор первичной информации

Необходимо добавить на сайт www.diplom.am книги. Добавляем картинку, текст (описание книги) и файл. Книги в основном учебные. Необходимо 200 книг $0.05 - 1 книга. Оставляйте свои контакты. Спасибо. ------ Исполнитель сам должен найти книги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести сбор первичной рекламной информации периодичных изданий: газет, журналов, каталогов.
Объектом исследования являются турфирмы следующих городов: Екатеринбург.
Предметом исследования – рекламные обращения этих турфирм.
Нужны заинтересованные люди, проживающие в выделенных городах. Работа несложная. За более подробной информацией пишите на ящик: [email protected] с пометкой МИ. Оплата договорная, сдельная.
От соискателей требуется умение грамотно оцифровывать информацию в Excel или Word
Бюджет в рамках 500р
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