Сбор первичной информации

Необходимо провести сбор первичной рекламной информации периодичных изданий: газет, журналов, каталогов.

Объектом исследования являются турфирмы следующих городов: Екатеринбург.

Предметом исследования – рекламные обращения этих турфирм.

Нужны заинтересованные люди, проживающие в выделенных городах. Работа несложная. За более подробной информацией пишите на ящик: [email protected] с пометкой МИ. Оплата договорная, сдельная.

От соискателей требуется умение грамотно оцифровывать информацию в Excel или Word

Бюджет в рамках 500р