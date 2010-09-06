Анализ рынка

Задание:

1. Проанализировать рынок услуг по созданию сайтов, визиток, рекламы, рекламных роликов.

- стоимость услуг

- сроки услуг

- дополнительные услуги подобных сайтов

Предоставлять информацию после анализа в Excel.

Т.е. ссылка на сайт, услуги, ст-ть услуг.

Для анализа взять сайты разных городов, соответственно в таблице укажите из какого города сайт. Для анализа взять не менее 30 крупных сайтов.

2. Проанализировать рынок переводческих услуг г. Перми (сайты и сами фирмы)

Предоставлять информацию после анализа в Excel.

Интересуют цены на переводы. Соответственно по каждому языку из расчета за 1800 знаков.

Можете информацию собирать через интернет и/или ДубльГис (обзвон).

Анализировать все фирмы в Перми, занимающиеся конкретно этим, т.е. только бюро переводов. Анализировать все фирмы, кроме Polystyle.

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Информацию будем проверять. Халтура не подойдет.

Делать качественно, как для себя любимого.

Цены указываем реальные, сроки тоже.

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