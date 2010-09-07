Запуск и продвижение форума

Доброго. Требуется вот с этого раздела stroyplan.ru/firms.php?item=1 перенести к нам в раздел buildworld.ru/firmy/fasadnye-stenovye-otdelochnye-materialy/ только внешний вид по другому как пример http://buildworld.ru/firmy/fasadnye-otdelochnye-materialy/voskresenskij-zavod-suhih-stroitelnyh-smesej-1-ooo.html Сайт на Joomla фактически бери и копируй. Всего 480 фирм, работа на пару часов. Жду ...