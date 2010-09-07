Составление автомобильного FAQ

Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над которым вам предстоит работать, вы заполняете его полезными постами. Чем больше постов вы будете делать, и чем они качественнее, тем выше вероятность остаться у нас на постоянной основе (моделей очень много, по каждой нужен отдельный FAQ). В среднем по каждой марке вам нужно сделать 50-70 (можно и более постов).

Оплата

Оплата осуществляется по каждому посту. Оплата фиксированная и составляет 0.7 у.е за один пост (0.5 у.е. - на испытательном сроке).

Основные требования к посту:

1. Он должен быть отрерайчен хотя бы на 50%.

2. Пост должен содержать в себе фотографии.

3. Пост должен быть структурирован по принципу поста FAQ, то есть детально объяснять читающему ту или иную процедуру.

При невыполнении одного их требований оплата за пост будет сокращена.

Чем больше постов вы сделаете, тем больше получите. Это и в ваших, и в наших интересах. Главное – не забывать о качестве. Делая “левый пост”, не корректируя его и не редактируя, да к тому же и тема которого не очень интересна обычному автомобилисту, вы совершаете лишнюю работу, которая оплачиваться не будет. Оплачены будут только грамотные посты с легким (повторяемся) рерайтом. В целом при сноровке на пост (поиск, рерайт, публикация) у вас будет уходить по 5 минут.

Принцип работы

Вам выдается сайт-клуб. Вы регистрируетесь на нем и начинаете работу. В вашу задачу также входит поиск информации, то есть аналогичных сайтов, где уже есть FAQ по данному автомобилю (хотя полезная информация может находиться и на сайтах производителя, а также в порталах мануалов). Поначалу мы можем вам помочь в этой работе, чтобы сориентировать вас. После того, как вы составили базу FAQ, вы получаете оплату. Посты FAQ чужой клуб = FAQ наш клуб подвергаются обязательному легкому рерайту.

Контроль

Ваша работа подвергается жесткому контролю как со стороны принципа подбора темы поста в FAQ, так и со стороны рерайта конкретного поста. По каждому клубу вам предстоит формировать отчет, в котором вы будете указывать две ссылки: первая на источник, откуда была взята информация (конкретный пост) – вторая на пост на нашем сайте.

Дополнительная информация

Посты дублировать нельзя. Допустим вы увидели пост об одном и том же на разных ресурсах – написаны они по-разному, но тема одна (такое иногда случается), тогда можно объединить их и получить оплату как за два поста. Об этом нужно обязательно указывать в отчете. Если в посте-источнике имеется фото, то оно переносится к нам на сайт.

На все возникшие вопросы могу ответить по аське.

ICQ: 330751594