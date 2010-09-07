Найти подобные сайты

Нужно найти каталоги наподобие этого best-stroy.ru, т.е. каталоги где есть такие данные:

Имя

е-мейл

телефон

сайт

название категории

Вот например здесь есть все эти данные best-stroy.ru/catalog/505

Имя Александр Смирнов

е-мейл [email protected]

телефон 988-18-20, 517-46-47, 978-20-7

сайт www.gutter.ru

название категории Кровельные материалы. Водосток

Нужны подобные сайты с каталогами компаний. Тематика не важна, т.е. любая.