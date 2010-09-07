Найти подобные сайты

Для запуска форума нужно наполнить его постами, провести эмуляцию общения. Тематика форума - продажа купонов со скидками на услуги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти каталоги наподобие этого best-stroy.ru, т.е. каталоги где есть такие данные:
Имя
е-мейл
телефон
сайт
название категории
Вот например здесь есть все эти данные best-stroy.ru/catalog/505
Имя Александр Смирнов
е-мейл [email protected]
телефон 988-18-20, 517-46-47, 978-20-7
сайт www.gutter.ru
название категории Кровельные материалы. Водосток
Нужны подобные сайты с каталогами компаний. Тематика не важна, т.е. любая.
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