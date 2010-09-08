Возможно вы делали уже под ключ сайт типа: новостной сайт каталог компаний информационный портал Рассмотрю покупку с изменением сайта под меня. Предлагайте.
В основном пользуюсь http://www.free-lance.ru/users/vitshen1 , поэтому все отзывы там.
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $266
Требуется копирайтер для описания моделей газонокосилок. Занятость 4 часа в день, удаленно, в любое удобное время суток. Объем работы около 80 тыс знаков ежемесячно. ЗП 8000 рублей. Требование: студент 2-5 курса, проживающий в Зеленограде.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Нужно найти шаблон shoprider.ru со всеми компонентами и модулями в инете.Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна публикация темы на большом количестве живых форумах. Текст темы прикрепил. Пожалуйста, сначала прочитайте, прежде чем писать в комментах. Если Вы считаете что Ваша рабочая база форумов подойдет по тематику, то готов видеть Ваши предложения ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $17
Нужно найти каталоги наподобие этого best-stroy.ru, т.е. каталоги где есть такие данные: Имя е-мейл телефон сайт название категории Вот например здесь есть все эти данные best-stroy.ru/catalog/505 Имя Александр Смирнов е-мейл [email protected] телефон 988-18-20, 517-46-47, 978-20-7 сайт www.gutter.ru название категории Кровельные материалы. Водосток Нужны подобные сайты с каталогами ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно написать скрипт, который будет парсить информацию из каталога на сайте best-stroy.ru Нужно парсить вот какие данные, к примеру http://best-stroy.ru/catalog/7585 1) Название категории: Краски 2) Город: Москва 3) Контактное лицо: Беляев Михаил Игоревич 4) Телефон: (495) 968-40-49 ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт13 лет назад
Там где обитают предприниматели, представители малого и среднего бизнеса. Сообщение о том что будет бесплатная он-лайн консультация по продвижению сайта в Яндексе. Кто возьмется и за сколько?Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть два автора. нужно что бы один мог постить только в одну категорию, а другой в другую категорию, а во все остальные не могли. Поставить какой-нибудь компонент для этого и настроить.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад