vitshen1

Андрей Багиров vitshen1

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

В основном пользуюсь http://www.free-lance.ru/users/vitshen1 , поэтому все отзывы там.

  • Копирайтер в Зеленограде

    $266

    Требуется копирайтер для описания моделей газонокосилок. Занятость 4 часа в день, удаленно, в любое удобное время суток. Объем работы около 80 тыс знаков ежемесячно. ЗП 8000 рублей. Требование: студент 2-5 курса, проживающий в Зеленограде.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Публикация темы на форумах

    Нужна публикация темы на большом количестве живых форумах. Текст темы прикрепил. Пожалуйста, сначала прочитайте, прежде чем писать в комментах. Если Вы считаете что Ваша рабочая база форумов подойдет по тематику, то готов видеть Ваши предложения ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти подобные сайты

    $17

    Нужно найти каталоги наподобие этого best-stroy.ru, т.е. каталоги где есть такие данные: Имя е-мейл телефон сайт название категории Вот например здесь есть все эти данные best-stroy.ru/catalog/505 Имя Александр Смирнов е-мейл [email protected] телефон 988-18-20, 517-46-47, 978-20-7 сайт www.gutter.ru название категории Кровельные материалы. Водосток Нужны подобные сайты с каталогами ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер best-stroy.ru

    Нужно написать скрипт, который будет парсить информацию из каталога на сайте best-stroy.ru Нужно парсить вот какие данные, к примеру http://best-stroy.ru/catalog/7585 1) Название категории: Краски 2) Город: Москва 3) Контактное лицо: Беляев Михаил Игоревич 4) Телефон: (495) 968-40-49 ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать тему на различных московск. бизнес форумах

    Там где обитают предприниматели, представители малого и среднего бизнеса. Сообщение о том что будет бесплатная он-лайн консультация по продвижению сайта в Яндексе. Кто возьмется и за сколько?

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад