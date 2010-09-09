Наполнение интернет магазина

Наполнение сайтовЗакрыт25 заявок410 просмотров
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Требуется наполнить каталог интернет магазина. Кол-во позиций порядка 5 000 шт.

Интернет магазин техники и электроники.

Каталог будет заполнен наименованием продукции. Требуется ввести ее ТТХ и картинки.

Интересуют сроки (чем быстрее, тем лучше) а так же стоимость (чем дешевле тем лучше)))

13 лет назад
sevs_evseev
Александр 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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