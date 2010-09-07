Внесение характеристик

Требуется человек для внесения на сайт "электроники и бытовой техники" описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду зайти в уже существующий товар или создать товар , скачать- вставить фотку , вставить описание (с Яндекса)" для некоторых товаров есть уже готовый файл с фоткой и остальной информацией........

внесение 500-600 позиций 1-3 дня = 20 $

в случае удачного сотрудничества кол-во товаров может увеличиться до 10000.

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