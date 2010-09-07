Ведение блога

Требуется человек для внесения на сайт "электроники и бытовой техники" описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду зайти в уже существующий товар или создать товар , скачать- вставить фотку , вставить описание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо ведение строительного блога: управление рубриками, проработка направления, написание и наполнение статьями. Сотрудничество долгосрочное, оплата: 100 у.е. в месяц.
- Похожие заказы
- $20Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт13 лет назад
Для запуска форума нужно наполнить его постами, провести эмуляцию общения. Тематика форума - продажа купонов со скидками на услуги.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дополнить магазин товарами - в пределах 100 позиций, желательно срочно. Я озвучу производителей которых надо добавить, всю остальную информацию брать с ЯндексМаркета. В каждой позициии нужно: картинка, описание примерно 500 симв., тех.характеристики, цвет и диагональ модели. Если ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется помощь в наполнении контентом базы mysql нужно будет собрать большое количество информации в базу фактически требуется спарсить информацию с многих источников и и систематизировать чтобы в дальнейшем можно было сделать сайт под РСЯНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день, Требуется опыт размещения объявлений на ,необходим знание условий размещения объявлений, желателен практический опыт Цена договорная i c q 621258 yigumnov at gmail.comНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $17
Нужно найти каталоги наподобие этого best-stroy.ru, т.е. каталоги где есть такие данные: Имя е-мейл телефон сайт название категории Вот например здесь есть все эти данные best-stroy.ru/catalog/505 Имя Александр Смирнов е-мейл [email protected] телефон 988-18-20, 517-46-47, 978-20-7 сайт www.gutter.ru название категории Кровельные материалы. Водосток Нужны подобные сайты с каталогами ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $30
Здравствуйте! Необходимо добавить в интернет магазин на virtuemart 480 товаров. Есть прайс, где есть артикульный номер, название товара и стоимость. Прайс в прикрепленном файле. Помимо того, что в прайсе, Вам необходимо добавить изображение товара, видео с youtube ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется размещение объявлений о приёме на работу. Размещать нужно постоянно с обновлением. По цене договоримся 8-495-227-11-95 ВикторНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо вести блог в ЖЖ и twitter. Написание интересных статей авиационной тематики, уведомления о последних изменениях на сайте.Поиск друзей и фолоуеров. Необходимо уметь красиво и интересно писать. Главная задача - увеличение посещаемости продвигаемого сайта.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад