Тексты на тему услуг

Площадка http://www.PaidService.ru

Основная тема проекта - помочь потребителям определиться с корректным выбором исполнителя, дабы в будущем не огорчиться от выполненной работы или процесса.

В настоящий момент имеется порядка 20-40 записей, но нужны еще записи, либо развивающие существующие темы либо дополняющие смежными темами площадку.

За написание и вставку записи в блог, платформа Wordpress, оплата 1 у.е. за 1 К знаков.

Сотрудничество планирует длительное, ~ на 100-200 записей. Каждая запись - 0.8 - 1.5 К символов без учета пробелов.

Более точно о тематике:

Как определить профессионализм сервисмена на СТО, как оценить столовую или кафе, как понять насколько талантлив дизайнер интерьера, найдите качественного сборщика мебели, выберите верную команду строителей-отделочников и пр.