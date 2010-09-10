Внести дополнения на сайт (Joomla)

Есть интернет-магазин. Требуется человек, который будет заниматься КАЧЕСТВЕННОЙ скрытой рекламой на тематических форумах. Под качественным постингом подразумевается: поиск тематических форумов. Прокачка аккаунта на форуме. Грамотное сообщение в тему, с информацией о том, что там-то и ...