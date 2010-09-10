Создание каталога для сайта

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Есть интернет- магазин бытовой техники, примерно 700 товаров. Нужно добавить к каждому товару, описание товара. Названия и картинки товаров на сайте уже есть. Описание (техническая характеристика товара), нужно брать самостоятельно с сайта Яндекс Маркет и др. Работать нужно в документе Excel.

Например: мы Вам дадим Excel документ с тремя полями. В первом, будет название товара, во втором, короткое описание товара, в третьем - длинное.

Все позиции мы будем проверять, поэтому халтура не пройдет.

На заливку информации одного товара у меня уходит 4 минуты.

13 лет назад
Flautr1
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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