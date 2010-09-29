Просмотрт видеороликов

Есть несколько несколько видеороликов, на которых запечатлены проезжающие машины. К каждому ролику прилагается файл с уже набранными номерами проехавших машин.

Нужно просмотреть ролики и файлы на предмет ошибок и, если они есть, то исправить. Например, какой-то номер может быть набран неправильно. Или вообще отсутствовать. Нужно исправить ошибку/набрать номер.

Просьба указывать цену за 1 час обработанного видео.