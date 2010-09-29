Просмотрт видеороликов

Нужен ньюсмейкер, который будет добавлять на каждый из сайтов по 2-3 новости в день. Новости на тему iPhone и Android. Желательно наличие телефона Андройд, либо Айфон, а так же сама заинтересованность в этом. Все новости ...
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Есть несколько несколько видеороликов, на которых запечатлены проезжающие машины. К каждому ролику прилагается файл с уже набранными номерами проехавших машин.
Нужно просмотреть ролики и файлы на предмет ошибок и, если они есть, то исправить. Например, какой-то номер может быть набран неправильно. Или вообще отсутствовать. Нужно исправить ошибку/набрать номер.
Просьба указывать цену за 1 час обработанного видео.
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