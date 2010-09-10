Новости на сайте города Лос-Анджелес

Нужен человек интересующийся темой города Лос-Анджелес в Калифорнии, который будет мониторить, что происходит в Лос-Анджелесе и соответсвенно писать новости на нашем сайте. Можно сказать работа заключается в простом копипасте и граммотным переводом содержимого на русский язык с добавлением пару картинок. Знание английского приветсвуется. Категорически запрещен копипаст с русскоязычных сайтах – только публикация с иностранных сайтов. Готов выслушать ваши предложения и цены.