Работа с торрент трекерами и файлообменниками.

$1000
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок417 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются люди, умеющие работать с торрент трекерами и файлообменниками. Задача создать интересную раздачу и обеспечить максимальное кол-во скачек раздаваемого файла (видео в фомате AVI, предварительно отконвертировав их предоставленной программой). Размер оплаты - определим при собеседовании. Нужна хорошая скорость интернета.

Оплата WMR

Связь icq - 55(три двойки)6140

13 лет назад
_employer_
Дмитрий 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Статьи о BMW (копипаст)

    Требуется 100 статей на тематику техобслуживание и ремонт BMW (которые ещё не представлены на сайте www.rubmw.ru/docs/ ) Ваша цена. Интересуют статьи не менее 4000 символов.+ 1 картинка. Приступить сразу, возможно разделю на нескольких исполнителей. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент

    Добрый день! Задача наполнение сайта через форум поиска. Я скидываю прайс вы заходите в админ панель и по названию или артикулу делаете сверку. Все достаточно просто обьясню на примере - Накопитель HDD 2.5" SATA 320 Gb WD ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение форума

    Требуются люди для наполнения форума на портале http://www.ks-info.ru. Обязанности - создание тем, связаных с тематикой сайта и содержанием материалов, а также участие в уже существующих. Желательно, чтобы человека данная тематика интересовала. От исполнителя жду расценки за: ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта по ссылкам

    Требуется человек для наполнения сайта key-s.ru на постоянное сотрудничество. Ссылки на материал будут. Первоначально покажу и расскажу. Первый пробный день оплачу. В дальнейшем оплата раз в неделю. Цена за одну новость 2wmr Оплата через WebMoney

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание каталога для сайта

    Есть интернет- магазин бытовой техники, примерно 700 товаров. Нужно добавить к каждому товару, описание товара. Названия и картинки товаров на сайте уже есть. Описание (техническая характеристика товара), нужно брать самостоятельно с сайта Яндекс ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты на тему услуг

    $200

    Площадка http://www.PaidService.ru Основная тема проекта - помочь потребителям определиться с корректным выбором исполнителя, дабы в будущем не огорчиться от выполненной работы или процесса. В настоящий момент имеется порядка 20-40 записей, но нужны еще записи, либо развивающие существующие ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение интернет магазина товарами.

    Требуется наполнить интернет магазин оборудования для бань, саун и бассейнов. Процесс заполнения одной позиции: 1. Зайти в раздел каталога в котором необходимо разместить товар. 2. Найти соответвующий товар, и нажать изменить 2. Загрузить картинку товара. Картинка предоставляется. 4. Проверить ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад