Наполнить товаром интернет магазин oscommerce

Задание имеет два варианта. Первый вариант - простой, для всех. Второй вариант - сложный, для тех кто "в теме" ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ============ 1. Найти, Скачать или получить по факсу прайсы 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнить интернет-магазин косметики и парфюмерии товаром с описанием на английском (описания можно сдирать с сайта amazon.com). Картинки, объемы и цены брать только с официальных сайтов и интернет-магазинов ссылка на которые располагается на официальных сайтах. Файлы картинок сделать с нормальными названиями, чтоб разбираться было легко
Список брендов:
1. ANGEL SCHLESSER
2. ANTONIO BANDERAS
3. ARMAND BASI
4. ARMANI
5. BURBERRY
6. BVLGARI
7. CACHAREL
8. CALVIN KLEIN
9. CAROLINA HERRERA
10. CARTIER
11. CERRUTI
12. CHANEL
13. CHRISTINA AGUILERA
14. clinique
15. DAVID BACKHAM
16. DAVIDOFF
17. DIOR
18. DISEL
19. DKNY
20. DOLCE&GABBANA
21. ESCADA
22. ESTEE
23. FENDI LIFE
24. Gian Marco Venturi
25. GIVENCHY
26. GUCCI
27. GUERLAIN
28. HERMES
29. HUGO BOSS
30. ISSEY MIYAKE
31. JENNIFER LOPEZ
32. KENZO
33. LACOSTE
34. LANCOME
35. LANVIN
36. MOSCHINO
37. Narcisso Rodriges
38. NINA RICCI
39. PACO RABANNE
40. Salvatore Ferragamo
41. VERSACE
42. YVES
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