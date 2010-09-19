Наполнить товаром интернет магазин oscommerce

$20
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок247 просмотров
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Наполнить интернет-магазин косметики и парфюмерии товаром с описанием на английском (описания можно сдирать с сайта amazon.com). Картинки, объемы и цены брать только с официальных сайтов и интернет-магазинов ссылка на которые располагается на официальных сайтах. Файлы картинок сделать с нормальными названиями, чтоб разбираться было легко

Список брендов:

1. ANGEL SCHLESSER

2. ANTONIO BANDERAS

3. ARMAND BASI

4. ARMANI

5. BURBERRY

6. BVLGARI

7. CACHAREL

8. CALVIN KLEIN

9. CAROLINA HERRERA

10. CARTIER

11. CERRUTI

12. CHANEL

13. CHRISTINA AGUILERA

14. clinique

15. DAVID BACKHAM

16. DAVIDOFF

17. DIOR

18. DISEL

19. DKNY

20. DOLCE&GABBANA

21. ESCADA

22. ESTEE

23. FENDI LIFE

24. Gian Marco Venturi

25. GIVENCHY

26. GUCCI

27. GUERLAIN

28. HERMES

29. HUGO BOSS

30. ISSEY MIYAKE

31. JENNIFER LOPEZ

32. KENZO

33. LACOSTE

34. LANCOME

35. LANVIN

36. MOSCHINO

37. Narcisso Rodriges

38. NINA RICCI

39. PACO RABANNE

40. Salvatore Ferragamo

41. VERSACE

42. YVES

13 лет назад
dim5
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Alexnik
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, работа оплачена сразу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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