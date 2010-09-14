Поиск товара по фотографии

Требуется сотрудник по поиску товара по фотографии на иностранных интернет-аукционах (сайтах).

Условия:

- Вам выдаётся перечень фотографии для поиска, бренд, размер, расцветка. Ваша цель найти соответствующий критериям товар и добавить его(ссылки) в определенный exel файл. В случае не нахождения нужного товара, нужно сделать подборку из альтернативных вещей вставив водяные знаки на фотошопе(любом другом редакторе) и выслать её на электронный адрес.

- Работа оплачивается в соответствии с тарифами связанными с сложностью поиска.

- Дороже оценивается товар найденный по фотографии, стоимость альтернативной подборки ниже.

Преимущества:

- Прозрачность сотрудничество касательно финансовой части.

- Оплата производится своевременно, после нахождения перечня товаров.

Требования от сотрудника:

Желание и умение обучаться, стремление работать, креативность, свободное время.

Контактная информация:

Skype: maresmaresok

E-Mail: [email protected]