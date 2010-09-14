Поиск товара по фотографии

Наполнение базы сайта контентом (картинка, описание) по средствам копипаста (разрешено полное копирование с других ресурсов). Оплата 35грн. за 100 единиц. Количество не ограничено. Все подробности на счет самого проекта и его выполнения будут предоставлены исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сотрудник по поиску товара по фотографии на иностранных интернет-аукционах (сайтах).
Условия:
- Вам выдаётся перечень фотографии для поиска, бренд, размер, расцветка. Ваша цель найти соответствующий критериям товар и добавить его(ссылки) в определенный exel файл. В случае не нахождения нужного товара, нужно сделать подборку из альтернативных вещей вставив водяные знаки на фотошопе(любом другом редакторе) и выслать её на электронный адрес.
- Работа оплачивается в соответствии с тарифами связанными с сложностью поиска.
- Дороже оценивается товар найденный по фотографии, стоимость альтернативной подборки ниже.
Преимущества:
- Прозрачность сотрудничество касательно финансовой части.
- Оплата производится своевременно, после нахождения перечня товаров.
Требования от сотрудника:
Желание и умение обучаться, стремление работать, креативность, свободное время.
Контактная информация:
Skype: maresmaresok
E-Mail: [email protected]
- Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется зарегистрироваться по базе (около 40 форумов и сайтов с добавлением новостей) и создать тему или добавить новость.Завершен13 лет назад
Нужно написание сообщений, создание тем на форуме allcheats.ru. Мне нужен жирный аккаунт с n-ым количеством сообщений. Сообщения можно писать раз в 200 сек (~3 мин). В час выходит максимум 20 сообщений. За каждое засчитанное ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно составить в EXCEL список уроков (статей): скопировать название, ссылку на статью, перенести мышкой иконку статьи в документ, скопировать ссылку на статью и дату добавления на сайт. Получается 5 столбиков с данными: иконка, название, сложность, ссылка ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо скопировать примерно 3000 наименований товара, с 2 разных сайтов в один 1. Сайт, копировать: картинки, описание, характеристики если будут попадаться, название. 2. Сайт, копировать: картинки, описание, характеристики если будут попадаться, название. В связи с тем, что ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт, контент на него переносили с структурированых TXT файлов и MySQL БД. Нужно проверить записи, и исправить те которые неправильно добавлены. Предложения только сюда, или в ICQ 211-823-147. ПП не читаюЗавершен13 лет назад
- $80
Требуется наполнить интернет - магазин методом копи-пастинга)) около 800 позиций. товары брать с одгого сайта (копировать картинку, лот, описание), вставлять на мойЗавершен13 лет назад
- $400
Требуются исполнитель для постоянной работы (каждый год) – добавлять товар в интернет-магазин www.RealFree.ru Магазин специализируется на продажах сноубордов, креплений, ботинок, одежды, шлемов, масок для катания на склоне. Необходимо ежегодно добавлять новые коллекции. Работа крополтливая. ...Закрыт13 лет назад
- $50
Необходима ручная россылка материала по бесплатным доскам объявлений, форумам. А также ручная рассылка материала по каталогам статей.Завершен13 лет назад
- $20
Наполнить интернет-магазин косметики и парфюмерии товаром с описанием на английском (описания можно сдирать с сайта amazon.com). Картинки, объемы и цены брать только с официальных сайтов и интернет-магазинов ссылка на которые располагается на официальных сайтах. Файлы ...Завершен13 лет назад