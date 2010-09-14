Написание сообщений на форуме

Нужно написание сообщений, создание тем на форуме allcheats.ru. Мне нужен жирный аккаунт с n-ым количеством сообщений. Сообщения можно писать раз в 200 сек (~3 мин). В час выходит максимум 20 сообщений. За каждое засчитанное сообщения я готов платить 3р.

Т.е нужно периодически в свободное время писать сообщения, выплачивать буду по запросу.