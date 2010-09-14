Составить список статей (или спарсить) и в Excel

Задание имеет два варианта. Первый вариант - простой, для всех. Второй вариант - сложный, для тех кто "в теме" ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ============ 1. Найти, Скачать или получить по факсу прайсы 2. ...
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Нужно составить в EXCEL список уроков (статей):
скопировать название, ссылку на статью, перенести мышкой иконку статьи в документ, скопировать ссылку на статью и дату добавления на сайт. Получается 5 столбиков с данными: иконка, название, сложность, ссылка и дата
Таких статей примерно 1000, все разбиты по разделам. В разделах от 100 до 400 статей.
Раздел закрепляется за исполнителем.
Интересует цена за 1 добавление и сроки! ! !
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