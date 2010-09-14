Составить список статей (или спарсить) и в Excel

Нужно составить в EXCEL список уроков (статей):

скопировать название, ссылку на статью, перенести мышкой иконку статьи в документ, скопировать ссылку на статью и дату добавления на сайт. Получается 5 столбиков с данными: иконка, название, сложность, ссылка и дата

Таких статей примерно 1000, все разбиты по разделам. В разделах от 100 до 400 статей.

Раздел закрепляется за исполнителем.

Интересует цена за 1 добавление и сроки! ! !