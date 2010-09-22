Проверить и дополнить сайт на Joomla контентом

Наполнение сайтовЗавершен3 заявки226 просмотров
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Есть сайт, контент на него переносили с структурированых TXT файлов и MySQL БД. Нужно проверить записи, и исправить те которые неправильно добавлены.

Предложения только сюда, или в ICQ 211-823-147. ПП не читаю

Joomla
13 лет назад
Aradesh
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Kovalenko-olka
Ольга 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Человек со всей ответсвенностью отнесся к поставленной задачи, своевременно вносил правки. Отлично понимает что от него требуется. Рекомендую!
Отличный работодатель. Четкая постановка задачи, приятный в общении, с оплатой никаких проблем. Надеюсь и дальше буду сотрудничать с этим человеком, чего и вам советую.
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