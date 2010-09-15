Копипаст для сайта технической тематики

Есть список файлов (руководств по эксплуатации авто) с названием файлов (но расширение файлов нету). Требуется найти руководства для соответствующих авто и закачать их на сервер. Всего 450 файлов. Пример данных, которые имеються см. ниже. Acura RDX инструкция по ...