Сделать презентацию 10 стр.

Есть список файлов (руководств по эксплуатации авто) с названием файлов (но расширение файлов нету). Требуется найти руководства для соответствующих авто и закачать их на сервер. Всего 450 файлов. Пример данных, которые имеються см. ниже. Acura RDX инструкция по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно срочно сделать презентацию объемом около 10 страниц. Она будет состоять из описания программы и скриншотов. Презентация для продажи/продвижения товара.
Необходимы примеры качественных презентаций/текстов/структурирования.
Нужно подготовить презентацию в течении часа-двух, оперативно вносить комментарии/правки.
Скайп/мобильный телефон - необходимы.
Оплата вмз/сбс
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