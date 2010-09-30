Подбор и обработка фотографий

Необходимо следующее

1. Подобрать 3 фотографии, чтобы они составляли логический цикл 1-2-3 (они будут висеть рядом).

По фото:

1 – виноградная лоза, гроздь, красиво, солнечно и т.д.

2 – виноградник, замок, холм, горы, гроздь, рассвет,

3 – бочка, бутылки, гроздья, сыр, гранат

2. Затем, когда будет готова композиция, «состарить» ее с расчетом печати.

Образцы в приложении.

Требуется высокое разрешение, чтобы была возможность изготовления крупных постеров (ок. 70 см.).

Принцип сотрудничества. Определяемся с ценой, согласовываем фото (при необходимости доработать), «состариваение», доработка (при необходимости), итог и оплата.

Предпочтение отдается тем, у кого есть в наличии подобное фото и, естественно, опыт работы. В итоге нужно очень хорошо, просто отлично, поэтому просьба учитывать критичность Заказчика.

В предложении укажите цену на весь объем работы и предполагаемые сроки.