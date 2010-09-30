Подбор и обработка фотографий

Наполнение сайтовЗавершен8 заявок386 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подбор и обработка фотографий

Необходимо следующее

1. Подобрать 3 фотографии, чтобы они составляли логический цикл 1-2-3 (они будут висеть рядом).

По фото:

1 – виноградная лоза, гроздь, красиво, солнечно и т.д.

2 – виноградник, замок, холм, горы, гроздь, рассвет,

3 – бочка, бутылки, гроздья, сыр, гранат

2. Затем, когда будет готова композиция, «состарить» ее с расчетом печати.

Образцы в приложении.

Требуется высокое разрешение, чтобы была возможность изготовления крупных постеров (ок. 70 см.).

Принцип сотрудничества. Определяемся с ценой, согласовываем фото (при необходимости доработать), «состариваение», доработка (при необходимости), итог и оплата.

Предпочтение отдается тем, у кого есть в наличии подобное фото и, естественно, опыт работы. В итоге нужно очень хорошо, просто отлично, поэтому просьба учитывать критичность Заказчика.

В предложении укажите цену на весь объем работы и предполагаемые сроки.

13 лет назад
Semper_2009
Дмитрий 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Lovegirlro
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена на отлично! Выше всяких похвал. Четко, исполнительно и креативно. Очень рад был сотрудничеству!
Очень довольна сотрудничеством. Отличный, вызывающий уважение заказчик.
  • Похожие заказы

  • Наполнить сайт материалами на Джумле

    $50

    Добрый день. Для сайта автотематики требуется добавить 8-10 статей по теме. "Автоклимат" для увеличения веса и семантического ядра сайта. Предлагайте сроки и цены. Оплата по факту. Яндекс деньги. ася: 208-514-990

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Копипаст для сайта технической тематики

    $60

    Есть сайт, на нем каталог. Каждая позиция содержит: 1. Картинка (максимум 3) 2. Текст 3. Таблица Наш сайт содержит собственную cms, очень легкая и удобная в обращении. Задача для каждой позиции каталога: 1. Сохранить картинки c первого сайта 2. Загрузить картинки ...

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Размещение объявлений на досках

    $500

    На постоянную работу требуется постер объявлений на ряд профильных досок. Информация для постинга берется с нашего сайта и размещается на досках ежедневно. Требуется ответственный исполнитель, два раза в день размещать по 200-300 объявлений.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать презентацию 10 стр.

    Добрый день, нужно срочно сделать презентацию объемом около 10 страниц. Она будет состоять из описания программы и скриншотов. Презентация для продажи/продвижения товара. Необходимы примеры качественных презентаций/текстов/структурирования. Нужно подготовить презентацию в течении часа-двух, оперативно вносить комментарии/правки. Скайп/мобильный телефон ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти и скачать список файлов

    Есть список файлов (руководств по эксплуатации авто) с названием файлов (но расширение файлов нету). Требуется найти руководства для соответствующих авто и закачать их на сервер. Всего 450 файлов. Пример данных, которые имеються см. ниже. Acura RDX инструкция по ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск товара по фотографии

    Требуется сотрудник по поиску товара по фотографии на иностранных интернет-аукционах (сайтах). Условия: - Вам выдаётся перечень фотографии для поиска, бренд, размер, расцветка. Ваша цель найти соответствующий критериям товар и добавить его(ссылки) в определенный exel файл. В случае ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    $50

    Наполнение базы сайта контентом (картинка, описание) по средствам копипаста (разрешено полное копирование с других ресурсов). Оплата 35грн. за 100 единиц. Количество не ограничено. Все подробности на счет самого проекта и его выполнения будут предоставлены исполнителю.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад