Добрый день. Для сайта автотематики требуется добавить 8-10 статей по теме. "Автоклимат" для увеличения веса и семантического ядра сайта. Предлагайте сроки и цены. Оплата по факту. Яндекс деньги. ася: 208-514-990
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подбор и обработка фотографий
Необходимо следующее
1. Подобрать 3 фотографии, чтобы они составляли логический цикл 1-2-3 (они будут висеть рядом).
По фото:
1 – виноградная лоза, гроздь, красиво, солнечно и т.д.
2 – виноградник, замок, холм, горы, гроздь, рассвет,
3 – бочка, бутылки, гроздья, сыр, гранат
2. Затем, когда будет готова композиция, «состарить» ее с расчетом печати.
Образцы в приложении.
Требуется высокое разрешение, чтобы была возможность изготовления крупных постеров (ок. 70 см.).
Принцип сотрудничества. Определяемся с ценой, согласовываем фото (при необходимости доработать), «состариваение», доработка (при необходимости), итог и оплата.
Предпочтение отдается тем, у кого есть в наличии подобное фото и, естественно, опыт работы. В итоге нужно очень хорошо, просто отлично, поэтому просьба учитывать критичность Заказчика.
В предложении укажите цену на весь объем работы и предполагаемые сроки.
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