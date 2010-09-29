Наполнение сайта новостями

Всем добрый день!

Работа заключается в выкладывании файлов (pdf, не более 1-2 Мб) на нотном сайте.

Файлами я обеспечу вас сам.

Новость оформляется по готовому шаблону: указывается название, автор, количество страниц, качество, тональность (я объясню, что это такое). Все очень просто. Оформление одной новости занимает не более 3 минут.

С учетом ценообразования подобных проектов на данной бирже, предлагаю 15$ за 100 оформленных новостей. Количество новостей не ограничено.

Оплата только ЯДом. Оплачивать могу как полностью после окончания работ, так и частями - как вам удобно.

Предпочтение окажу людям, которые близки к музыке (муз. образование). Главное, чтобы вам было интересно это занятие.

Спасибо за внимание!