Перенести статьи с одного сайта на другой!

Добрый день!

Требуется ответственный контент-менеджер, сказал сделал!

Для копирования 264 статей с одного сайта на другой с добавлением картинки!

Требуемые навыки:

1)Умение работы в фотошопе.

2)Опыт работы с джумалой

3)Основы знания HTML

БЕЗ ЭТИХ НАВЫКОВ ИСПОЛНИТЕЛИ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!

Оплата будет поделена на две части, первая часть после копирования половины статей, вторая после копирования всех статей!

Цена 600руб. - 264 статей! Сроки 5 дней !

Возможно будет выбрано несколько исполнителей