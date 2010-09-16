Перенести статьи с одного сайта на другой!

Необходимо обеспечить администрирование и продвижение с нуля группы на Facebook и сообщества в Livejournal. Интересным контентом мы обеспечим. В группе и сообществе будет проводится довольно забавный конкурс, что также должно способствовать притоку посетителей. Подробности лично. Пока интересует опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется ответственный контент-менеджер, сказал сделал!
Для копирования 264 статей с одного сайта на другой с добавлением картинки!
Требуемые навыки:
1)Умение работы в фотошопе.
2)Опыт работы с джумалой
3)Основы знания HTML
БЕЗ ЭТИХ НАВЫКОВ ИСПОЛНИТЕЛИ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!
Оплата будет поделена на две части, первая часть после копирования половины статей, вторая после копирования всех статей!
Цена 600руб. - 264 статей! Сроки 5 дней !
Возможно будет выбрано несколько исполнителей
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Здравствуйте. Задача простая: требуется разослать несколько новостей по Вашей базе DLE сайтов. Программой Addnews или любой другой - мне без разницы. Если Вы является журналистом на каком-либо посещаемом варезнике, то тоже пишите!Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Пишите стоимость за перенос контента со старого сайта на новый (цена за страницу и цена за фотографию). Просьба обращаться людям желательно из России, а еще лучше из Москвы с контактным номером телефона для связи.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужно наполнить Предметный указатель http://www.alf-stroi.ru/termini терминами. Копипаст с небольшими правками. Источники предоставлю. Срок 3 дня.Завершен13 лет назад
Подбор и обработка фотографий Необходимо следующее 1. Подобрать 3 фотографии, чтобы они составляли логический цикл 1-2-3 (они будут висеть рядом). По фото: 1 – виноградная лоза, гроздь, красиво, солнечно и т.д. 2 – виноградник, замок, холм, горы, гроздь, рассвет, 3 – ...Завершен13 лет назад
- $50
Добрый день. Для сайта автотематики требуется добавить 8-10 статей по теме. "Автоклимат" для увеличения веса и семантического ядра сайта. Предлагайте сроки и цены. Оплата по факту. Яндекс деньги. ася: 208-514-990Завершен13 лет назад
- $60
Есть сайт, на нем каталог. Каждая позиция содержит: 1. Картинка (максимум 3) 2. Текст 3. Таблица Наш сайт содержит собственную cms, очень легкая и удобная в обращении. Задача для каждой позиции каталога: 1. Сохранить картинки c первого сайта 2. Загрузить картинки ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
На постоянную работу требуется постер объявлений на ряд профильных досок. Информация для постинга берется с нашего сайта и размещается на досках ежедневно. Требуется ответственный исполнитель, два раза в день размещать по 200-300 объявлений.Завершен13 лет назад
Добрый день, нужно срочно сделать презентацию объемом около 10 страниц. Она будет состоять из описания программы и скриншотов. Презентация для продажи/продвижения товара. Необходимы примеры качественных презентаций/текстов/структурирования. Нужно подготовить презентацию в течении часа-двух, оперативно вносить комментарии/правки. Скайп/мобильный телефон ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть список файлов (руководств по эксплуатации авто) с названием файлов (но расширение файлов нету). Требуется найти руководства для соответствующих авто и закачать их на сервер. Всего 450 файлов. Пример данных, которые имеються см. ниже. Acura RDX инструкция по ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад