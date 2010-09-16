Наполнение сайта готовыми материалами

Добрый день! Требуется ответственный контент-менеджер, сказал сделал! Для копирования 264 статей с одного сайта на другой с добавлением картинки! Требуемые навыки: 1)Умение работы в фотошопе. 2)Опыт работы с джумалой 3)Основы знания HTML БЕЗ ЭТИХ НАВЫКОВ ИСПОЛНИТЕЛИ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ! Оплата будет поделена на ...