Наполнение сайта готовыми материалами

Наполнение сайтовЗакрыт16 заявок315 просмотров
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Необходимо внести на сайт 100 статей.

Каждая статья маленькая - по 300 символов.

Принцип действия прост: копируем из ворда - вставлем на сайт

Плюс - найти самостоятельно в Гугле и добавить на сайт тематическую картинку.

Плата - за 100 добавленных статей

Сайт - на MOD X

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Спасибо, жду ответов!

13 лет назад
Tatius-ka
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
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