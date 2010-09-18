Наполнение форума

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок263 просмотра
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Необходимо произвести первичное наполнение форума контентом. Тематика - китайские телефоны. 1000-5000 постов. Просьба писать примерную стоимость и срок (не горит). Движок в данный момент punbb.

13 лет назад
interdezzz
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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