Заполнить фирмами каталог

Нужно поэтапно наполнить новый форум темами и сообщениями. +++++++++++++++++++++++++++++ Знание страховой темы обязательно! Копипаст не принимается! +++++++++++++++++++++++++++++ Количество постов и теми будет зависеть от знания страховой темы, но для начала не больше 100 в одни руки. Все посты и темы нужно ...
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Добрый день
Нужно справочник компаний заполнить адресами-телефонами фирм одного города , методом копирования. количеством около 200
Нужен один-два исполнителя. Срок выполнения - две недели.
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