Заполнить фирмами каталог

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$20
Наполнение сайтовЗавершен16 заявок326 просмотров
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Добрый день

Нужно справочник компаний заполнить адресами-телефонами фирм одного города , методом копирования. количеством около 200

Нужен один-два исполнителя. Срок выполнения - две недели.

13 лет назад
makarena55
Анна 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
andreeway
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$10
7 дней
Задание выполнено в срок, очень аккуратно. Планирую продолжить работу
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