andreeway

Юлия Андреева andreeway

 
47 летРоссия/Калининград
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

У меня есть высшее филологическое образование. Я работала стенографисткой и корректором в типографии.

Отзывы заказчиков
radiksyzran
Радик 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$16
10 баллов
12 лет назад
Нужна база досок объявлений
Хороший исполнитель! Юлия все сделала качественно и в срок. Рекомендую!
atmel
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Наполнение каталога ссылок автомобильная тематика
Приятно общаться. приятно работать. Рекомендую.
makarena55
Анна 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Заполнить фирмами каталог
Задание выполнено в срок, очень аккуратно. Планирую продолжить работу
tarasgu
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Макмально заполнить финансовый глоссарий
Отлично выполненное задание и самое главное, что своевременно все! Рекомендую
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Требуется регистрация и размещение вакансий.
Благодарю за выполненную работу.