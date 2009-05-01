У меня есть высшее филологическое образование. Я работала стенографисткой и корректором в типографии.
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Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
12 лет назад
Хороший исполнитель! Юлия все сделала качественно и в срок. Рекомендую!
$10
10 баллов
13 лет назад
Приятно общаться. приятно работать. Рекомендую.
$10
10 баллов
13 лет назад
Задание выполнено в срок, очень аккуратно. Планирую продолжить работу
$50
10 баллов
15 лет назад
Отлично выполненное задание и самое главное, что своевременно все! Рекомендую
$30
10 баллов
15 лет назад
Благодарю за выполненную работу.