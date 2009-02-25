Требуется регистрация и размещение вакансий.

Требуется регистрация на порталах по работе.

Берём ТОП-10 порталов по московскому региону.

Регистрируем там учётные записи + я предоставлю до 10 учёток.

Размещаем на эти учётки РЕАЛЬНЫЕ вакансии компании, которые я предоставлю.

Всего 1 уникальная вакансия, "Эксперт отдела продажи вторичного жилья" в настоящее время, но для того чтобы попадала в разные рубрики она описана по-разному, предоставлю порядка 20 рерайтов вакансии.

Обновляем эти вакансии два раза в неделю.

Рассчётный период - один месяц.

Оплата сдельная.

Предложения в тендере: стоимость работы, на какие сайты сможете постить вакансии без доплаты, на какие с доплатой.

В личку не писать.