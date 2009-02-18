Excel файл

$300
Наполнение сайтовЗакрыт58 заявок839 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо собрать информацию о компаниях

Оплата только по факту, любыми электронными деньгами. Предпочтительно Яндекс деньгами или webmoney. Предоплата не возможна. Пожалуйста, не тратьте свое и наше время, если Вас не устраивают предложенные условия оплаты.

Возможно дальнейшее сотрудничество. Есть 2-3 подобных заказа в месяц.

По дополнительным вопросам стучитесь в ICQ 399102402

15 лет назад
wol1775
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Статьи для сайта на тему здоровья

    Необходим рерайт статей на тему здорового образа жизни: на основе zdorovie.dljavseh.ru. Сайт запускается через 2 недели. Необходимо как минимум по 5 материалов для каждой из рублик, всего их 11. Список рублик: здоровое питание ароматерапия здоровье женщины фитотерапия лечебный массаж здоровье и секс психологическое здоровье народная медецина физическое ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Описание разделов сайта

    Написать статью с вводным текстом о сайте (по аналогии zdorovie.dljavseh.ru), далее: * описание к 13 разделам сайта (на 200 символов) здоровое питание ароматерапия здоровье женщины фитотерапия лечебный массаж здоровье и секс психологическое здоровье народная медецина физическое здоровье здоровье мужчины вред здоровью лечебный массаж народная медецина все заявки расматриваются только в ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Cобрать базу сайтов

    Необходимо собрать базу сайтов по определенной теме, занести в Exel файл с комментариями. Смысл работы такой есть определенная тема из жизни людей например спорт. Вам необходимо найти сайты где люди общаются на эти темы, читают новости, авторские ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнить сайт информацией.

    Есть старый сайт, с него надо копи пастом, перенести информацию на новую версию сайта. Новая версия сайта на движке ДЛЕ. Нужен человек, знакомый с этим движком, который в рабочее часы и вечером может делать работу, ну ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение блогов, форумов

    Нужен грамотный постер. Раскручивается развлекательный портал www.ukati.ru От вас: 1. Живое общение на тематических форумах, блогах, в живом журнале (строго не спам - ответы осмысленные, в тему) 2. Активная ссылка на сайт 3. Отчет Условия: 1 пост - ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевести страницы сайта со статики в динамику

    $25

    Есть сайт на html файлах, порядка 130 страница Ваша задача - выкачать эти страницы через teleport или как угодно, потом я поставлю блог и Вы создадите в нем категории и заполните его теми же статьями Работа очень ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад