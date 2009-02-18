Excel файл

Необходим рерайт статей на тему здорового образа жизни: на основе zdorovie.dljavseh.ru. Сайт запускается через 2 недели. Необходимо как минимум по 5 материалов для каждой из рублик, всего их 11. Список рублик: здоровое питание ароматерапия здоровье женщины фитотерапия лечебный массаж здоровье и секс психологическое здоровье народная медецина физическое ...
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Возможно дальнейшее сотрудничество. Есть 2-3 подобных заказа в месяц.
По дополнительным вопросам стучитесь в ICQ 399102402
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